El concejal de Vox en el Ayuntamiento Cáceres abandona partido porque se ha "radicalizado"

El único representante que Vox tenía en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, ha causado baja en la formación que preside Santiago Abascal por entender que el partido "se ha movido hacia posiciones más radicales" y porque le ha exigido toma de decisiones que "no están en el ideario" de Vox.



Amores cree que ha habido una "pérdida de confianza recíproca" entre el partido y su persona por algunas críticas que ha realizado y por la forma interna de funcionar, por lo que ha tomado la decisión de abandonar la formación por la que concurrió en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo.



La intención es seguir como concejal no adscrito y "no" entregará su acta al partido, según ha dicho el edil, que ha manifestado que "ha tenido dudas" sobre si entregar su acta pero se ampara en que la ley establece que el acta es del concejal y no del partido.



Según ha indicado en su primera rueda de prensa desde que tomó posesión como edil en el ayuntamiento cacereño y que ha ofrecido ya como concejal no adscrito, Amores ha aclarado que el partido "no" le ha pedido que entregue el acta porque "no tiene derecho a pedirlo", además reprocha a la presidenta de Vox Cáceres que afirme que Amores se comprometió a dejar su acta si abandonaba el partido. "Magdalena Nevado puede afirmar lo que quiera. Imagino que es muy fácil afirmar eso", ha zanjado al ser preguntado por este asunto.



Tampoco se incorporará a las filas de otro partido y seguirá participando en las comisiones informativas, además de tener voz en los plenos en los que votará "con absoluta libertad y sin condicionamientos de nadie y de nada", ha señalado Amores. Asimismo, ha apuntado que apunta que se quedará hasta el final de la legislatura "hasta donde lleguen sus fuerzas", después de haber consultado esta posibilidad con su familia y con un "pequeñísimo grupo de amigos de toda confianza".



CARTA A SANTIAGO ABASCAL



Así las cosas, Teófilo Amores ha explicado que ha remitido una carta dirigida a Santiago Abascal en la que ha explicado que su decisión de abandonar Vox se basa en que el partido "ha evolucionado hacia posicionamientos muy radicales" que "están más allá de lo razonable".



Además, alude a la "exigencia" por parte de algunas personas de la cúpula nacional del partido de que se tiene que posicionar "en algunos temas que no están en el ideario del partido", los cuales, según ha explicado Amores, se basan en los estatutos y en un documento titulado 'Los cien puntos de Vox'. Amores asegura que este documento recoge "determinadas cosas" pero hay gente que, a la hora de interpretarlas "las lleva a posiciones radicales y yo creo que esto no se me puede exigir".



"Yo he aludido a que hay ciertas cuestiones que tienen que quedar a la sensibilidad de ciertas personas y la respuesta que se me ha dado es que no hay ninguna sensibilidad, es decir, que o se sigue las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional o estás fuera", ha espetado. Por ello, ha afirmado, que "no" puede seguir esas indicaciones por lo que considera que debía abandonar el partido.



Una tercera razón que ha recogido en la misiva enviada a Abascal es la "nula atención que se presta a los militantes" a los que, según ha dicho, "ni se les atiende, ni se les escucha" por lo que "el militante queda al margen de la toma de decisiones, a cualquier nivel", reprocha Amores. En su escrito, critica que "se quitan y se ponen comisiones gestoras, se ponen y se quitan cargos, se hacen y deshacen listas electorales, sin ni siquiera tantear la opinión de los militantes", ha espetado.



Amores ha recordado que en Vox no existen primarias "ni la más mínima intención de hacerlas", y, además, en los estatutos se recogía que se podían crear comités ejecutivos en las provincias cuando se alcanzaba un número de 50 militantes, pero este artículo se modifió en la Asamblea General del partido realizada el pasado 23 de febrero en la que se subió esta cifra a los 500 militantes. En el caso de la provincia de Cáceres no se alcanza ese número por lo que el partido está dirigido por una comisión gestora que se nombra desde Madrid.



La cuarta razón que el ya concejal no adscrito ha aducido para abandonar la formación de Abascal es que se le envió por correo electrónico un "requerimiento" del Comité Intermunicipal de Vox para pedir explicaciones sobre diversos posicionamientos del edil cacereño. Por ejemplo, se solicitaban aclaraciones sobre algunas noticias aparecidas en la prensa local en la que Amores manifestaba que "se desmarcaba de la doctrina general de su partido", algo que él ha negado haber dicho, sino que es una expresión "sin entrecomillar" utilizada por el articulista.



También pedían explicaciones sobre el "ataque" que había lanzado Amores al que fue número uno de Vox en las pasadas elecciones autonómicas, Juan Antonio Morales, que actualmente ocupa un puesto de asesor de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Badajoz.



"A este punto le he contestado que defender la honestidad del partido y poner de relieve la incoherencia personal con los mensajes que lanzamos durante las campañas electorales no supone atacar a nadie", ha señalado en alusión a que Morales defendía que "había que acabar con los asesores a sueldo de la Junta de Extremadura" y, cuando él no sale elegido, "lo primero que hace es meterse en el Ayuntamiento de Badajoz de asesor, con sueldo, por supuesto", ha incidido.



Amores denunció hace unos meses esta circunstancia en sus redes sociales pero Vox le ordenó que la borrara y así lo hizo entonces. "Yo creo que las incoherencias de cualquiera hay que denunciarlas, sea de tu partido o de cualquier otro, ya que las cosas que han pasado en los últimos años es porque algunos partidos han callado este tipo de prácticas dentro de sus partidos", ha subrayado. "Yo no quiero que eso pase en mi partido... en el que era mi partido", ha corregido.



Por último, la cuarta razón que le pide su partido en ese "requerimiento" es que le aclare su relación con la plataforma ciudadana 'Cacereños por Cáceres', de la que Amores dice que "no había oído hablar de esta plataforma".



"No tenía ni idea de qué se trataba esta plataforma y me parece una muestra de desconfianza y un estilo fuera de lugar y para mi está claro que hay una pérdida de confianza por parte del partido en mi persona y esta pérdida de confianza es recíproca, así que no tiene ningún sentido mantener este tipo de matrimonios que no conducen a ningún sitio bueno. El partido que se quite de estas preocupaciones y yo podré trabajar sin presiones en el ayuntamiento, que es a lo que me he comprometido", ha concluido.