PP de Cáceres critica que Salaya "no está trabajando" en los presupuestos del 2020

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado que el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, "no está trabajando" en los presupuestos de 2020 y que les "está quitando la voz a las AAVV y a los cacereños".

Mateos, junto a los concejales Víctor Bazo y José Ángel Sánchez, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para trasladar la preocupación que tiene el PP ante la "paralización" de los presupuestos del próximo ejercicio y la "dejadez de las inversiones que se ha instalado en el equipo de gobierno socialista".

Así, Rafael Mateos ha recordado que se está en el mes de octubre, y a día de hoy, "nada se sabe" de los presupuestos municipales, además de lamentar que el equipo de gobierno "no está trabajando sobre este asunto". De hecho, ha apuntado el PP de Cáceres en nota de prensa, esta semana hay Comisión de Economía no va nada del presupuesto municipal.

De la misma manera, el PP también ha destacado que ni Salaya ni ningún miembro de su gobierno ha informado a los grupos políticos de cuándo se va a poder disponer del borrador de los mismos.

Un hecho al que los 'populares' cacereños han añadido que aún no se

han convocado los Consejos de Distritos para los presupuestos participativos, a los que hay que dar un plazo para la presentación de propuestas.

Así, Mateos ha resaltado que esas propuestas deben ser informadas por los técnicos municipales, y por último, hay que convocar el Consejo de

Participación que es el que aprueba las inversiones participativas que se van a incluir en los presupuestos.

"Hasta el día de hoy, esta partida ascendía a 1 millón de euros y el PP espera que Salaya la mantenga o la aumente, pero los cacereños y las AAVV deben saber que estamos convencidos, que el 1 de enero esta ciudad casi con total seguridad no tendrá presupuestos", ha asegurado el PP de Cáceres.

En esta línea, el PP ha recordado que hace cuatro años que impulsaron los presupuestos participativos y su resultado de ejecución es del 100 por cien en las primeras anualidades, a la vez que ha lamentado que este 2019 "debido a la dejadez y el pasotismo de Salaya no se vayan a ejecutar por completo". Al mismo tiempo, ha recordado que en 2019 el Consejo de Participación elevó 27 propuestas a los presupuestos.

El portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Cáceres ha destacado también que desde hace más de tres meses "todo está parado" y le ha pedido a Salaya que "cumpla con los cacereños, que cumpla con los barrios y que cumpla con las AAVV" de la ciudad.

"Nada se sabe de los compromisos adquiridos como la rehabilitación de la sede en Las 300 y la reforma de la sede de San Francisco y de Antonio Canales. La pista de patinaje de Casa Plata, la pista deportiva de Montesol, el tratamiento de agua en Valdesalor y la reforma de los baños públicos en la Plaza Mayor, que ha sido tan demandado por nuestros mayores", ha apuntado.

Al final, como ha apuntado, "se demuestra que con el PSOE todo se paraliza. Salaya bloqueó los presupuestos del 2018, no ha sido capaz de hacer unos para el 2019 y tampoco ha empezado a trabajar en los del 2020, por mucho que ellos digan que sí, los hechos demuestran que están faltando a la verdad".

En esta línea, Mateos ha manifestado que el PP está "muy preocupado" porque con la "dejadez de Salaya y de su equipo de gobierno" se le "están robando oportunidades" a la ciudad y con la falta de presupuestos participativos se les "está quitando la voz a las AAVV y a los cacereños".

Asimismo, ha destacado que el PP va a seguir defendiendo los intereses generales de Cáceres esté este partido donde esté, ha recalcado, además de insistir en que no va a permitir que en la ciudad "se instale la mentira".

"Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, gobernar Cáceres no es un juego de niños y es una pena que a nuestra ciudad haya llegado el gobierno del caos", ha apuntado.

REUNIÓN SALAYA Y VARA

Por otro lado, el PP ha lamentado que Salaya haya tardado más de tres

meses en ir a Mérida a entrevistarse con Vara para hablar de los problemas y de las necesidades de Cáceres.

"Y lamentamos aún más, la falta de ambición que tiene Salaya y el PSOE con Cáceres, ya que dice mucho que el alcalde solo le pida a Vara los mismos proyectos que llevan años reivindicando los cacereños, proyectos que nunca se cumplen y no comprendemos que el actual equipo de gobierno no aporte ninguna idea o proyecto de futuro como el aeródromo, etc", ha indicado.

Al mismo tiempo, para los 'populares' de Cáceres, a Salaya y a sus concejales "se les ha olvidado" que el PSOE de Extremadura y Vara tienen una "deuda pendiente muy grande y desde años con Cáceres", toda vez que los cacereños "llevan décadas escuchando promesas de proyectos que nunca llegan".

Por último, Mateos ha manifestado que con este panorama, al PP le preocupa "mucho" el presente y el futuro de Cáceres, porque si Vara ya "nos discrimina y Salaya no reivindica ni es capaz de gestionar, el estancamiento y la paralización va a ser la nota predominante de los próximos 4 años", ha apuntado.