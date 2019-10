Salvemos la Montaña de Cáceres explicará en CE perjuicios del proyecto de mina de litio

Ep

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres irá a la Comisión Europea a Bruselas a explicar los perjuicios que este proyecto minero supondría para la capital cacereña.

Así, una representación de esta plataforma se desplazará a la capital belga a dar cuenta de la "amenaza" que el proyecto minero y para que Sepan de primera mano que una mina al lado de Cáceres no se puede hacer.

Santiago Márquez, uno de los portavoces de este movimiento ciudadano ha explicado que la decisión de si se hace o no la mina en Cáceres se está debatiendo en Bruselas y, por eso, la plataforma cambiará de estrategia y elevará su voz en la Comisión Europea porque "no están bien informados de lo que supone la mina", ha dicho.

Para poder reunirse con los dirigentes comunitarios, la plataforma solicitará su visita a través de un partido política, de manera que ya se está en conversaciones con el PSOE, PP y Podemos para poder visitar las dependencias europeas.

Según Márquez, "no tienen ni idea del problema y no le dicen que está al lado de una ciudad y que la gente está de acuerdo. Hay muchas cosas que no son reales y esperamos transmitírselas", en declaraciones a Europa Press, durante acto de protesta que la plataforma está llevando a cabo en las puertas del Palacio de Congresos de Cáceres, donde está previsto un acto de precampaña del PSOE con la presencia del secretario general, Pedro Sánchez.

Respecto a si el proyecto de la mina de litio puede llevarse a cabo finalmente a través de alguna figura jurídica como un Proyecto de Interés Regional (PIR), Márquez ha descartado esta posibilidad pero ha apuntado a un Proyecto de Interés Estatal (PIE) o, incluso algún mecanismo europeo, porque "Es en Bruselas donde se está dilucidando ahora el proyecto", ha concluido.

Cabe recordar que el vicepresidente de la Comisión Europea, el eslovaco Maros Sefcovic, se refirió al proyecto de la empresa australiana quiere desarrollar en Cáceres en su discurso ante representantes del sector del vehículo eléctrico dentro de la recién creada Alianza Europea de Baterías.