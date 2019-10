Diputación Cáceres apoya reivindicaciones de España Vaciada para igualdad de oportunidades

Ep

El diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que la institución provincial apoya las movilizaciones de la Coordinadora de la España Vaciada, de la que forman parte más de 100 plataformas y movimientos sociales, y que ha convocado una movilización para este viernes, día 4, para reivindicar un Pacto de Estado contra la despoblación de las zonas rurales.



Sánchez Cotrina ha mostrado su apoyo al paro de cinco minutos que tendrá lugar a las doce del mediodía porque estas zonas han sido "interesadamente vaciadas", ya que las inversiones que han necesitado provincias como la de Cáceres "no se han producido de la misma forma que en otros lugares", y por eso "hay que seguir reivindicando, de forma decidida, inversiones en la región", ha dicho.



"Es cierto que nosotros (la diputación cacereña) tenemos una estrategia dentro de todas las políticas que hacemos dirigidas a la lucha contra la despoblación, y que estuvimos el año pasado en la manifestación de las provincias que pedían visibilidad a los problemas de estas zonas", ha dicho el diputado, que insiste en que en las provincias "medianas" tienen "problemas muy serios" para poder dar alternativas a la gente que se quiere quedar a vivir en sus municipios.



Por lo tanto, la diputación cacereña estará presente en "todas aquellas manifestaciones" y jornadas reivindicativas porque, ha incidido el diputado, "hay que seguir exigiendo lo que por obligación se merece la provincia".



No obstante, Sánchez Cotrina ha reconocido "los esfuerzos inversores" que la administración central está haciendo en la provincia con programas de ayudas a la juventud para asentar población en zonas rurales o la mejora de las infraestructuras de comunicaciones.



"Agradecemos este nuevo discurso que favorece a lo rural pero no es suficiente y tenemos que seguir pidiendo lo que por justicia nos corresponde y cuando tengamos unos servicios equiparables a otras provincias podremos competir en condiciones de igualdad, y hasta que eso no ocurra la Diputación de Cáceres tiene que ser claramente reivindicativos", ha concluido a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de un nuevo programa formativo que se va a desarrollar en las comarcas.



Cabe recordar que la Coordinadora de la España Vaciada, ha convocado un paro de cinco minutos para este viernes, día 4 de octubre, a las doce del mediodía para reivindicar un Pacto de Estado contra la despoblación, y la puesta en marcha de una nueva política de vertebración territorial que atienda a las provincias y territorios rurales que han sufrido el vaciamiento poblacional al haberse favorecido el desarrollo de otras zonas del país.



Ese Pacto de Estado debe acometer una reforma de las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial en España, priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones, impulsar la actividad económica y garantizar los servicios a la población y vivienda en las zonas afectadas, además de empoderar al medio rural y hacer cambiar la imagen con la que es visto desde las ciudades.