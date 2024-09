El delegado del Gobierno en Extremadura reafirma que Olivenza "es española"

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado que "está claro" que la localidad pacense de Olivenza "es española", pero "no renuncia en ningún caso" a sus orígenes y su pasado portugués.



Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en un acto de la Policía Local en Badajoz, tras las declaraciones realizadas el pasado viernes por el ministro de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Melo, relativas a que para él Olivenza debe ser reconocido como territorio luso, sobre las cuales un día después ha matizado que las mismas "no vinculan" al Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro.



Sobre Olivenza, José Luis Quintana ha recordado que en la localidad hay más de mil personas que tienen doble nacionalidad, portuguesa y española, y que se sienten "orgullosos" de ese pasado, pero que "es española".



"Máxime donde dos países, España y Portugal, pertenecemos a la Unión Europea, y cuando firmamos nuestro tratado de adhesión se firma que no se pueden reclamar en tribunales internacionales los límites de cada uno de los países", ha especificado.



Por lo tanto, para el delegado del Gobierno se tiene que seguir avanzando en la "singularidad" que tiene Olivenza, que "es española pero tiene un pasado histórico portugués" y, en ese sentido, tienen que continuar con los avances de colaboración común que se han hecho durante las últimas décadas.



ALCALDE DE OLIVENZA



Preguntado por este mismo tema y por cómo califica las palabras del ministro de Defensa Nacional luso, a su vez el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, las ha tachado de "desafortunadas" y ha considerado el momento actual en el que se producen, con unas "excelentes" relaciones entre España y Portugal, y que lo haya manifestado siendo ministro de Defensa.



"Primero, que es ministro del Gobierno de Portugal y segundo que es que no tiene competencias en asuntos exteriores, para eso está el ministro de Asuntos Exteriores", ha abundado, junto con que si se tiene en cuenta las relaciones actuales entre los dos países le parece "fuera de lugar y absolutamente desafortunadas" y entiende que ha sido algún momento de "acaloramiento" del ministro.



Este último, ha considerado, "ha sido consciente de lo que ha hecho, y horas después ha rectificado diciendo que no es la posición del Gobierno, pero que es la posición suya y de su partido", lo cual "igualmente" le parece "fuera de lugar", a tenor de una formación como la que lidera y representa que "no puede hacer tan alegremente ese tipo de declaraciones que, al final, vienen a revivir polémicas que están más que olvidadas y que están más que enterradas".



En relación a la reacción de Olivenza ante este asunto, González Andrade ha remarcado que en la localidad "no hay ningún problema" y a la gente no le preocupa "en absoluto" lo que haya dicho el ministro, así como que son, como ha insistido, debates "anacrónicos" y "antiguos que están más que superados".



"En Olivenza sabemos dónde estamos y también nos sentimos orgullosos de ese pasado portugués. Son más de ocho siglos de historia los que tiene la ciudad desde su fundación, de los cuales cinco, algo más de cinco, fuimos portugueses. Evidentemente eso se refleja en la localidad, se refleja en el carácter de quienes allí vivimos y se refleja en otras singularidades que nos hace únicos en la Península Ibérica", ha destacado, como el hecho de que los oliventinos puedan tener las dos nacionalidades "es una singularidad única en la Península Ibérica".



Por eso, ha resaltado, le gusta decir que Olivenza "es la capital ibérica" y puede ser ese nexo de unión entre dos estados en un ejemplo de diálogo y de "sana convivencia" y en una mezcla de culturas, que cree que "hay que aprovecharlo en positivo, alejándonos de esos discursos que lo único que pretenden es dividir, reavivar polémicas como está ocurriendo y levantar muros donde ya hace mucho tiempo que hay puentes", ha concluido, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en el acto con motivo del Día de la Policía Local de Badajoz.



ROBO EN UNA FARMACIA DE NAVALMORAL



Por otro lado e interpelado por el robo producido este domingo en una farmacia de Navalmoral de la Mata, el delegado del Gobierno ha recordado que está siendo investigado y ha apostillado que las cámaras "no funcionaban" y que "hay varios indicios en la investigación por parte de la Guardia Civil".



"Vamos a ver cuándo da sus frutos", ha subrayado, junto con que, cuando han ido a hacer la denuncia, no habían determinado la cantidad que ha sido sustraída, la cual se podrá conocer más adelante y se están haciendo las gestiones e investigaciones oportunas. De momento no hay detenidos, ha concluido.