PSOE Badajoz califica como "error garrafal" los recortes de autobuses en verano

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado de "error garrafal" los recortes de autobuses en verano, porque, a pesar de reducir las frecuencias para ajustar el servicio a la demanda, "ha resultado" que esta última aumentó con respecto a 2023, "contra pronóstico de la concesionaria, que esperaría los mismos o menos viajeros".

Para el PSOE, "el equipo del PP no se atreve, no tienen valor como para corregirse a sí mismos y dicen que, a pesar de tener los datos de ocupación, 'no han evaluado nada', que 'no lo tienen decidido' si volverán a reducir frecuencias". Una falta de decisión que, para los socialistas, es "una forma de reírse de los vecinos de Badajoz" y con la misma los 'populares' "demuestran estar henchidos de arrogancia".

Al mismo tiempo, han sostenido que en el equipo de gobierno del PP "saben que ha sido una cagada, un grave error, pero ni ahora tienen el valor de rectificar". "Es mucho para ellos. Lo harán dentro de diez meses", ha recalcado el Grupo Socialista, junto con que los pacenses cogieron más el bus urbano este verano que hace un año, pero la concesionaria les respondió reduciendo las frecuencias "para poder dar así vacaciones a sus trabajadores sin nuevas contrataciones para sustituirlos, como ocurría en años anteriores".

"Algo que vio bien el alcalde, pues descartó cualquier cambio en la medida hasta fin del verano, haciendo oídos sordos a las quejas de la ciudadanía", ha remarcado en nota de prensa el PSOE, para el que "realmente no podía rectificar, pues hubiera creado un desbarajuste en la planilla de turnos de los trabajadores de Tubasa".

AHORRO DE 175.000 EUROS

Del mismo modo, ha incidido en que el edil de Transporte Urbano ha confirmado este miércoles que la estimación ha sido ahorrarse 175.000 euros, "lo que ya avanzó el PSOE el 22 de julio, la misma cantidad económica que se ha pagado de intereses a la Junta de Extremadura por incumplir el convenio de la piscina de la Margen Derecha".

Asimismo, los socialistas estiman que los usuarios del bus han perdido por la reducción de frecuencias unas 90.000 horas de espera como mínimo, como también ven "falso" que sea habitual, como ha dicho el concejal de Transportes, que en ciudades similares a Badajoz se recorten frecuencias, "son las menos, excepcionalmente, y ninguna supera los 20 minutos entre un autobús y el siguiente, en casco urbano", cuando "aquí la frecuencia ha sido cada 30 o 60 minutos".

Y es que, para el Grupo Socialista, el concejal del PP ha ofrecido datos "parciales y a su conveniencia política", de modo que los que ha dado son genéricos de uso del bus en verano hablando del número de pasajeros y ocupación de manera global, y solo ha dado datos concretos de las líneas 7 y C1 con destino final reforzado a la piscina de La Granadilla y Lusiberia y de la L12 al aeropuerto (54 por ciento más que en 2023).

Un edil que "es un tanto 'cuco'", puesto que "no aporta ni un dato referente a las nueve líneas donde recortaron la frecuencia, ni las compara con el resto de los meses del año, ni a nivel de viajeros ni de ocupación".

"El concejal sabe que las dos primeras han aumentado los usuarios por ir a La Granadilla y Lusiberia, obvio, pero se ve 'incapaz' de preguntar a los conductores del bus para conocer los datos de la gentes que se baja en la parada del aeropuerto", ha recalcado el PSOE, que ha trasladado al edil que los viajeros que cogen el bus para ir al aeropuerto es una "minoría minoritaria mínima", concluyendo que "apenas nadie. No pasa nada por decir la verdad una vez. Incluso a los del PP".