La presidenta de la Junta inaugura la Residencia Municipal de Mayores de Lobón

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este miércoles la Residencia Municipal de Mayores y Centro de Día de Lobón. "Un centro residencial moderno, abierto, que apuesta por la integración, por la autonomía, y donde se presta una atención de muchísima calidad", ha destacado tras conocer las nuevas instalaciones.



A su vez, la jefa del Ejecutivo regional también ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento durante su visita a la localidad pacense, en la que ha estado acompañada por su alcalde, Roberto Romero; la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada; y la directora gerente del Sepad, Estrella Martínez.



Además, en palabras de la máxima mandataria extremeña, la Comunidad Autónoma tiene un "compromiso con las personas mayores". "Y no hablo de un cuidado paternalista, ni de una deuda emocional, ni hablo del asistencialismo que es de otra época. Yo me estoy refiriendo a políticas rigurosas, que fomenten la autonomía y pongan a disposición de nuestros mayores todos los recursos que precisen para poder vivir con dignidad y con la mayor independencia posible", ha destacado.



A su vez, Guardiola ha recordado que España es uno de los países con más personas en situación de dependencia y, en este sentido, ha asegurado que es responsabilidad de los poderes públicos "ofrecer los servicios necesarios para que esas personas puedan vivir dignamente" y lograr que "los deseos de los mayores, en general, y de las personas en situación de dependencia, en particular, sean tenidos en cuenta, donde sus gustos y preferencias cuenten".



Bajo la premisa de que "ha cambiado el paradigma de los últimos años", ha explicado que las personas mayores "no quieren ser vistas con conmiseración, sino con respeto y con una mirada adulta". Y esto es importante, ha señalado, "porque desde esta perspectiva y con esta mirada", es desde donde la Junta tiene que desarrollar "los recursos, la normativa y los servicios".



NUEVOS MODELOS ASISTENCIALES PARA MAYORES



"Estamos dando pasos hacia un modelo comunitario, convirtiendo los centros de mayores, las residencias y los centros de día de los pueblos en un modelo de centro rural de proximidad", ha asegurado Guardiola en Lobón.



Junto al impulso de ese nuevo modelo asistencial, el gobierno regional trabaja también para disminuir las listas de espera para acceder a este tipo de servicios, ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa.



"Hemos aumentado el número de plazas en residencias públicas, con el objetivo de proporcionar una respuesta más eficaz y amplia a las personas en listas de espera", ha aseverado la presidenta extremeña.



De este modo, Guardiola ha planteado que "no es el final de una vida, sino el comienzo de otra etapa preciosa, que es la etapa de hacernos mayores. Y tenemos una sociedad que es muy plural, que es heterogénea, es intergeneracional, y lo que tenemos que hacer es caminar juntos para garantizar nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra esencia".



'DE LA MANO DE LOS MAYORES'



En esta línea, María Guardiola se ha interesado por la iniciativa intergeneracional promovida por la Junta de Extremadura, en la que participan los usuarios de este centro junto con escolares de Lobón, bajo el título 'De la mano de los mayores'.



En palabras de la jefa del Ejecutivo extremeño, "los niños y niñas del colegio Nuestra Señora de la Asunción de Lobón, se unen a los mayores, a los residentes, y trabajan juntos en talleres, hacen manualidades, comparten tiempo juntos, disfrutan los unos de los otros, se escuchan mientras graban programas de radio. No hay mejor forma de que este municipio crezca y de que toda Extremadura sea cada día un poquito mejor".



La presidenta ha agradecido su compromiso a los trabajadores del centro, de los que ha dicho que "lo dan todo para servir y atender de la mejor manera posible a los residentes", y a Mensajeros de la Paz Extremadura, por la "magnífica labor" que realiza en Extremadura. La fundación será la encargada de gestionar este nuevo centro.



Finalmente, Guardiola también ha agradecido a los mayores de la región "el camino recorrido", por el que "merecen todo el apoyo y todo el cariño que Extremadura pueda devolverles". Y ha añadido que "Extremadura es memoria, es esperanza y es futuro. Un futuro que cada día construimos entre todos", ha sentenciado.