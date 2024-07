El Ayuntamiento de Badajoz pone en marcha una línea de autobús que llegará al Aeropuerto

Ep.



El concejal de Transporte Urbano del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González, ha anunciado la puesta en marcha a partir de este miércoles de una línea de autobús, en concreto la 12, que llegará al Aeropuerto, donde estará disponible una parada habilitada a tal efecto.



Así lo ha avanzado en una rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno Local en la que ha informado sobre las modificaciones que se van a llevar a cabo en las líneas durante los meses de julio y agosto con motivo de la adaptación al horario de verano, y ha avanzado en primer lugar que, desde este miércoles, el autobús urbano llegará al Aeropuerto de Badajoz.



Una "deuda pendiente de este ayuntamiento", recogida en el programa electoral del PP, en relación a la cual ha indicado que es el momento de empezar a ofrecer este servicio complementario a los taxis y al vehículo privado, de manera tal que la llegada al aeropuerto se va a hacer con la actual Línea 12, que pasa "muy cerca" de la instalación, pero que hasta ahora no entraba en la misma.



Como ha explicado, esta línea une Valdepasillas con Golf Guadiana, Villafranco y Balboa, y permitirá llegar de manera directa al aeropuerto a los vecinos de estas barriadas y pedanías, además de a las zonas de Cerro del Viento, avenida Damián Téllez Lafuente cercana a la Estación de Autobuses, Altozano, Fernando Calzadilla, Pardaleras, San Roque o Cerro Gordo.



Al mismo tiempo, ha considerado que la temporada de verano es la mejor para empezar con este servicio por una serie de factores, como la disminución del tráfico en estos meses, que hace que la línea vaya "más desahogada" y pueda asumir el "pequeño" incremento de tiempo que llevará entrar y salir del aeropuerto. Por otra parte, en estas fechas empiezan los vuelos estivales a las islas con un carácter más vacacional, y que supone que la demanda de pasajeros se incremente respecto a la operativa habitual del aeródromo.



González ha precisado que no todas las frecuencias de la línea 12 van a entrar en el aeropuerto y que se ha buscado "cuadrar" los horarios con las entradas y salidas del mismo para estos meses "intentando cubrir todos los vuelos" y que, para ello, el autobús llegará al aeródromo seis veces al día de lunes a viernes en los siguientes horarios: 8,20, 9,20, 15,20, 16,20, 18,20 y 19,20. unos horarios que, a partir de septiembre, se adaptarán a la nueva programación aérea y que se anunciarán previamente.



"La realidad es que el Aeropuerto de Badajoz está en un momento de estabilidad y crecimiento, con unos datos de pasajeros al alza y una programación de vuelos 'chárter' de récord" , ha afirmado, junto con que desde el ayuntamiento no podían "esperar más" para dotarlo de transporte urbano con la ciudad, algo que, como ha reconocido, "era ilógico que no existiera", como "nadie vería normal" que no hubiese transporte urbano a las estaciones de trenes o autobuses.



En relación a esta posibilidad de coger el autobús para ir al aeropuerto, ha precisado que entrar y salir del mismo suponen 600 metros de ida y otros tantos de vuelta y un tiempo de recorrido que no supera los cinco minutos contando con la subida y bajada de pasajeros, por lo que no va a suponer un "gran problema" para la línea, cuyo "pequeño incremento" en verano "apenas se va a notar".



Igualmente, ha incidido en que se ha consensuado con AENA y el aeropuerto, quienes han facilitado la programación aérea y la zona donde parará el autobús, donde ya se ha instalado el poste de la parada que está situada a la salida de la zona de 'llegadas' a mano derecha y bajo cubierta por el voladizo del propio edificio del terminal.



Sobre la posibilidad de coger el autobús para salir del aeropuerto, ha explicado que tienen los horarios "marcados" y "más o menos cuadrados" con los vuelos, y que "evidentemente" si un vuelo se retrasa el autobús no puede esperar porque sirve a otros sitios de la ciudad y, en ese caso, y si no hay ningún otro a continuación porque sea el último de la tarde, se deberá recurrir a otros servicios como los taxis o el vehículo privado, que es lo que existe a día de hoy.



"Ahora mismo no se puede plantear una ruta exclusiva del aeropuerto. Es un servicio nuevo que hay que darlo a conocer, la gente tiene que empezar a usarlo poco a poco", ha apuntillado el concejal de Transportes, para quien al principio y hasta que se conoce y pone en marcha la demanda será "paulatina", al tiempo que ha matizado que el servicio de autobús que haga parada en el aeródromo estará indicado con un cartel en la parte delantera del propio vehículo.



CAMBIOS EN OTRAS LÍNEAS



Por otro lado, el edil ha hecho hincapié en que en estos dos meses estivales la actividad de la ciudad baja "exponencialmente", dado que han acabado los colegios, institutos y universidades o es el periodo en el que más trabajadores disfrutan de sus vacaciones, ante lo que es "notable" comprobar que el tráfico rodado y el tránsito de personas por las calles es menor al resto del año, y se nota también en los pasajeros de los autobuses urbanos, con un descenso de usuarios generalizado respecto a junio que se repite todos los veranos.



Ante ello, desde la Concejalía de Transporte han estado trabajando en colaboración con la concesionaria, Tubasa, para adaptar los servicios a la demanda "real" de este periodo, con modificaciones que van a permitir optimizar los recursos sin que supongan una "merma" en el servicio, para lo cual se han analizado todas las líneas existentes con los datos de ocupación o los usos mayoritarios que cubren en los meses de más actividad para detectar cómo puede influir en los mismos el periodo estival.



Como ha concretado, Badajoz cuenta con 21 líneas de autobuses urbanos con distintos días y horarios de funcionamiento, además de disponer de un bus a la demanda, el 'Buskme', que funciona para las pedanías y urbanizaciones del extrarradio los sábados, domingos y festivos, y para el servicio nocturno los sábados. De esas 21 líneas, se van a producir modificaciones en las frecuencias de 10: la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, M1, C1 y C2.



Dentro de estas adaptaciones, ha destacado, se incluye el refuerzo de servicio a la piscina de La Granadilla durante los meses estivales. Así, la Línea 7 duplica su capacidad actual los fines de semana y cuenta con una frecuencia cada 30 minutos de lunes a domingo, mientras que la C1 hará parada en la instalación deportiva los sábados, domingos y festivos, con un servicio directo desde la margen derecha de la ciudad.



Otros cambios se refieren al parque acuático de Lusiberia, por el que las líneas 9 y 18 harán parada situada junto a Ifeba en la avenida Rui Nabeiro durante estos meses dentro de estas modificaciones que entrarán en funcionamiento desde este miércoles 3 de julio y hasta el 31 de agosto, cuando todas las líneas volverá a sus frecuencias normales.