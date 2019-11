Ayuntamiento Badajoz urge a PSOE Asamblea y Junta a apoyar creación Consorcio Monumental

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PP y que insta al PSOE de la Asamblea y a la Junta de Extremadura a que apoyen la creación, junto a demás administraciones públicas, del Consorcio Monumental Ciudad de Badajoz.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, ha defendido esta moción sobre el citado consorcio, en relación al cual ha recordado que, tras la declaración institucional "unánime" del pleno del consistorio de la capital pacense, los diputados del Grupo Socialista en la Asamblea votaron "en contra" de adherirse al Consorcio Monumental del Casco Antiguo de Badajoz.

"Les ha dado igual que este pleno lo aprobara por unanimidad, les ha dado igual nuestra declaración institucional y, lo más curioso, les ha dado igual que ustedes sus compañeros lo apoyaran y además lo llevaran en su programa", ha trasladado a los concejales socialistas Mejías, que ha señalado en tono irónico que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, "tiene mucho tirón en Mérida" y que es "impresionante la coordinación que hay en su partido".

Ha agregado que, tras dicha votación contraria en el Parlamento, Cabezas hizo unas declaraciones diciendo que había hablado con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y que "estaba en condiciones de confirmar que la Junta de Extremadura formaría parte del Consorcio", pero que este pasado miércoles han revisado el borrador de los presupuestos autonómicos para 2020 "y no hay ni una partida" para el mismo, "ni una referencia de pasada" y ante lo cual ha adelantado que el PP presentará una enmienda a este respecto.

Por todo ello, ha defendido, presentan esta moción al pensar que "las palabras se las lleva el viento" y que en este tema "lo que hacen falta son hechos y no buenas intenciones" y ha concretado que la misma pide que la Junta "haga una declaración expresa adhiriéndose al Consorcio Monumental del Casco Antiguo de Badajoz" y que contemple una partida destinada al Consorcio en las cuentas regionales para 2020.

"Les anticipo que se va a registrar una proposición de pronunciamiento instando desde la Asamblea al Gobierno de España a formar parte del Consorcio, veremos lo que hace el Grupo Socialista, veremos cómo se posiciona esta vez", ha recalcado el edil del PP, para quien un ayuntamiento "no puede soportar a sus espaldas el peso de la puesta en valor del casco histórico de la ciudad más grande de Extremadura" y que ha rogado a los políticos de la Diputación y la Junta que "se dejen de excusas" y "entre todos" apoyen la reconstrucción "definitiva" del Casco Antiguo.

PROPUESTA VACÍA

Seguidamente ha intervenido Ricardo Cabezas, que ha pedido en primer lugar a Mejías que "se ciñese a la moción", dado lo que ha propuesto no viene en el texto registrado, tras lo cual ha sostenido que "este es un claro ejemplo de que aquí hay gente que hace muy poco" dado que "van buscando un consorcio que no saben ni qué es lo que quieren", por lo que se trata de una propuesta "vacía".

Así, se ha remitido al diario de sesiones y a la intervención de su compañero en Mérida cuando dijo: "quiero detenerme un momento, que quede bien claro que el Grupo Parlamentario Socialista dice sí a la creación de un Consorcio, está a favor de la creación de un Consorcio, pero siempre que esté bien articulado y bien estructurado, que haya una propuesta seria", ha manifestado.

Para Cabezas, uno de los principales problemas del Casco Antiguo es el de la "convivencia", generados por el "abandono" de viviendas o solares, los problemas del ocio nocturno, la delincuencia, el ruido y "en definitiva por falta de oportunidades" que tienen los vecinos de esta zona, "motivado" a su vez "por la dejadez y el abandono durante 24 años de gobierno del Partido Popular y en la anterior legislatura del PP y Ciudadanos".

De esta manera, ha pedido que "trabajen más" en el equipo de gobierno, que hagan una propuesta "seria de qué es lo que quieren", al tiempo que ha reafirmado que dicho Consorcio "va a ser una realidad".

"Hablar de 24 años de abandono del Casco Antiguo significa simplemente no saber cómo estaba", ha replicado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha considerado que "no" le parece "muy adecuado" instar a un grupo parlamentario que ha emitido un voto en una comisión a que lo rectifique, así como que el Consorcio se aprobó por unanimidad y lo llevaban todos los partidos en sus programas electorales al compartir que "hay que darle respuesta al Casco Antiguo cuanto antes".

Cadenas ha apuntillado que le sigue preocupando "cómo se va a hacer" dicho Consorcio, algo que se debe debatir "en profundidad" y ante lo cual ha abogado por que en sus estatutos se deben recoger fórmulas de participación ciudadana.

LA INSEGURIDAD Y LA EQUIDISTANCIA

A su vez, el portavoz de Vox, Alejandro Vélez, se ha adherido a la moción "perfectamente expuesta por el concejal Mejías" y ha valorado que Cabezas "se contradice" al votar en el ayuntamiento "sí al Consorcio sin nada en concreto e hizo bien", pero ahora "está diciendo que desde la Junta de Extremadura se ha dicho no porque no hay una propuesta en concreto".

"Le han dejado con el culo al aire y usted quería ser alcalde de Badajoz", ha continuado Vélez, que ha defendido que el principal problema del Casco Antiguo es la inseguridad ciudadana que no compete al ayuntamiento "en todo su ámbito" sino a la Delegación del Gobierno que ha tachado como "el principal culpable".

"Como no erradiquemos ese problema nadie va a venir a convivir al lado de la delincuencia", ha advertido.

La postura de Ciudadanos ha sido defendida por su portavoz, Ignacio Gragera, que ha comenzado señalando que iba a hacer "gala de la tan cacareada equidistancia y moderación" en "contraposición a la bilis y al odio sectario que desprende el señor Cabezas en cada una de sus intervenciones", y ha continuado recalcando que si Cabezas "es un superhéroe" que se lo cuente a sus compañeros de Mérida porque "más allá del Grupo Municipal parece que no tiene ese predicamento con otros compañeros".

En relación al Consorcio del Casco Antiguo, ha remachado que, mientras Cabezas habla de "una propuesta concreta", él lo hace "de un sí" y ha mostrado el "firme compromiso" de Cs con el Casco Antiguo en torno a aspectos como la regeneración urbanística y la accesibilidad, la seguridad y la recuperación patrimonial.

En un segundo turno, Mejías ha insistido en que quieren que se recupere el Casco Antiguo; y Cabezas ha replicado a las críticas de Gragera al señalar que "no tiene crédito" ni "palabra"; mientras que Cadenas ha reconocido que cree el "interés" de Cabezas con el Consorcio pero "no" se fía "ni un pelo" de Vara; Vélez que es Cabezas quien "no ha hecho los deberes" y Gragera que duda de la palabra de Cabezas "y de los hechos" de administraciones como la diputación y la Junta.