Cs tacha de "decepción" y "freno" que el voto en contra del Consorcio Ciudad de Badajoz

Ep

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que, "para mí, personalmente y, como portavoz del Grupo de Ciudadanos, ha supuesto una decepción a la vista de lo que se había acordado por parte de todos los grupos de la ciudad y a la vista de todo el programa electoral que compartíamos en este punto todos los grupos".

Así, ha recordado que el pasado 24 de octubre se aprobó por todos los grupos en el ayuntamiento una declaración institucional instando a todas las administraciones a constituir un Consorcio para la recuperación del patrimonio del Casco Antiguo de Badajoz.

Seguidamente, ha reiterado que les ha supuesto "una decepción importante" y que "no" alcanzan a entender o comprender "realmente las motivaciones" que han llevado al PSOE en una comisión parlamentaria a votar en contra de una reclamación "muy mayoritaria de la ciudad de Badajoz" y que, en su opinión, "se ajusta" a las necesidades de la ciudad, de los vecinos y "perfectamente al escrupuloso cumplimiento de la ley".

"No existe ninguna causa legal ni ningún impedimento legal que pueda impedir que nosotros avancemos en esa senda y en ese camino", ha recalcado Gragera, una vez el PSOE haya votado en contra este jueves en la Asamblea de Extremadura de iniciativa 'popular' en la que se instaba a la Junta a crear el Consorcio monumental Ciudad de Badajoz junto al consistorio de la capital pacense, la Diputación y el Gobierno central.

UN PRONUNCIAMIENTO NEGATIVO

Para el portavoz de la formación naranja, dicha postura del PSOE "no deja de ser un pronunciamiento negativo sobre una propuesta de impulso en una comisión de la Asamblea" y "no" alcanzan a entender dicho voto negativo ni tampoco comparten los "razonamientos o reflexiones que se hacen por parte del Grupo Socialista, en este caso en la Asamblea".

Así, ha puesto como ejemplo que "no" entienden que se diga que no se ejecuta el convenio para el mantenimiento de la Alcazaba entre el ayuntamiento y la Junta, y que "ese sea el motivo para no avanzar en un proyecto que no supone solo el impulso o la rehabilitación o la reintegración de todo el Casco Antiguo", dado que, además, "supone ligar una cuestión particular de un espacio particular como es la Alcazaba a toda una necesidad de un barrio como es la que tiene el Casco Antiguo de Badajoz".

En relación al resto de consideraciones de los socialistas, ha sostenido que "no solo no" las comparten, sino que las ve "fuera de lugar en algunos casos" como "llegar a insinuar o a decir" que ese Consorcio "pudiera ser refugio de asesores de determinados grupos políticos", por lo que ha considerado que "no fue el mejor día" del portavoz del Grupo Socialista en dicha comisión.

"Nosotros creemos firmemente en la necesidad total y absoluta de este Consorcio, creemos firmemente en que creo que por parte del Grupo Socialista y por parte del equipo de gobierno de la Junta de Extremadura se recapacitará", ha resaltado, para insistir en que dicho órgano monumental formaba parte de todos los programas políticos que concurrieron a las elecciones del 26 de mayo en Badajoz.

De este modo, ha confiado en que "se recapacite por parte de quienes realmente tienen la potestad de impulsar o de ayudar a impulsar este consorcio" que es a su juicio el gobierno de la Junta de Extremadura y ha mantenido la "mano tendida" a que "se rectifique, se recapite, y se ponga en valor un acuerdo unánime del pleno de la ciudad de Badajoz" sobre una cuestión con la que ya cuentan tanto Cáceres como Mérida y que no sería una "novedad" ni "algo que sea fruto del capricho".

"Badajoz creemos que tiene el empaque y la necesidad de tener también un Consorcio para, insisto, actuar de manera integral no solo sobre un entorno patrimonial concreto como es en este caso la Alcazaba, sino para actuar de manera integral en el barrio histórico de la ciudad que tanto lo necesita de la colaboración de todas las administraciones", ha concluido Ignacio Gragera.