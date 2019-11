Ayuntamiento de Badajoz dedicará más de 26.300 euros al mantenimiento en centros cívicos

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz dedicará 26.357 euros en actuaciones de mantenimiento en centros cívicos de la ciudad y, en concreto en las Asociaciones de Vecinos de Cerro de Reyes, Pardaleras, Santa Marina y La Granadilla y en la Biblioteca Municipal de San Roque, con cargo al Plan de Impulso financiado con remanente de tesorería de 2018.



Sobre dichas actuaciones, el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, ha especificado que son "pequeñas" pero "en muchos casos muy necesarias" y ha recordado que, al estar financiadas con remanente, deben estar concluidas antes de finales de año.



Tras su adjudicación este viernes por la Junta de Gobierno Local, ha continuado, la semana que viene se dará luz verde a los planes de seguridad y salud en estas intervenciones que "no son excesivamente dificultosas" dentro de un Plan de Impulso planteado por el equipo de gobierno con actuaciones que se pudieran ejecutar dentro del año.



De este modo, ha agregado, quieren evitar que como consecuencia de la finalización del año haya un "periodo de parón", como ha sucedido en otros ejercicios, algo que no querían que sucediera y razón por la cual han "adaptado" todos los planes y proyectos a una ejecución "rápida para poder tenerlos listos y preparados antes de que termine el ejercicio" pese a que, en caso de no llegar a tiempo, se puede solicitar una prórroga aunque, en todo caso, "no es la idea".



La Junta de Gobierno ha adjudicado asimismo con cargo al Plan de Impulso la reforma de los aseos de Recursos Humanos por 26.600 euros; una actuación en el parque de 'Los Cañones' consistente en el traslado de los cuadros eléctricos de Puerta Pilar por 22.698 euros; y la adaptación del local del Centro de formación del Cerro de San Miguel por 22.115 euros.



Gragera ha agregado también dentro de dicho plan la automatización del riego en la Avenida Sinforiano Madroñero y adyacentes por 15.900 euros y una intervención de adaptación del Edificio de coordinación y de gestión urbanística por 6.000 euros, así como la aprobación de los planes de seguridad y salud de las actuaciones en el edificio de asociaciones de la Calle Afligidos y la de reforma y adecuación del edificio de la Policía Local en Montesinos.



OTROS ASUNTOS



La Junta de Gobierno Local también ha aprobado cinco expedientes de gasto derivados de unas modificaciones de créditos que pasaron por el último pleno correspondiente al mes de octubre para variar el destino de una serie de cantidades que no se iban a ejecutar o por bajas en contratos y que ahora se destinarán al Servicio de Alumbrado.



En concreto, se va a proceder a la reforma de la zona del mercadillo de Valdepasillas para mejorar la iluminación por 25.000 euros; a la renovación de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad por 12.00 euros; a la reforma de alumbrado monumental por 19.048 euros, del de varias ornamentales por 16.000 euros y de las instalaciones eléctricas en algunos edificios de los poblados por 15.000 euros.



Además, el equipo de gobierno ha dado luz verde a dos decretos de alcaldía, uno relativo a la ejecución de la garantía correspondiente al contrato de concesión de los servicios de la explotación del Albergue Juvenil 'El Revellín', cuyo contrato se rescindió y ahora se aprueba la retención de dicha garantía que, cuando se dio la concesión a la empresa, la misma ingresó en las arcas municipales por importe de 12.044 euros. El segundo decreto se refiere a la ampliación del alquiler de ordenadores o portátiles como consecuencia de la renovación de materiales de oficina por 6.881 euros.



ASESORÍA JURÍDICA



En el apartado de Asesoría Jurídica, el portavoz del equipo de gobierno ha hecho hincapié en una sentencia como consecuencia de una sanción por los veladores de la Plaza de la Soledad, donde ha habido una diferencia de interpretación en cuanto a las horas de recogida y, en concreto, la Policía Local entendía que la hora de cierre era en la que ya debe estar "todo recogido" y los hoteleros que debían proceder a la recogida a partir de la hora de cierre. Así y ante la sanción leve que se impuso en su día por parte del ayuntamiento se ha desestimado y pasa a ser favorable al establecimiento.



También ha resaltado dos sentencias derivadas de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que dan la "razón" tanto al demandante como al ayuntamiento, una de ellas una caída de un motociclista en la vía pública como consecuencia de la presencia de cera en la calzada, ante lo cual el consistorio argumentaba que la responsabilidad "en todo caso" es de la concesionaria de la Limpieza y el juzgado así lo ha estimado y ha condenado a FCC a abonar "parte" de la indemnización que reclamaba el afectado por 13.254 euros.



La segunda sentencia se ha interpuesto por unos daños en una vivienda por una inundación por una rotura de una tubería y también el ayuntamiento entendía que la responsabilidad era de la concesionaria, Aqualia, y el juzgado le da la "razón" y también a la aseguradora condenando a Aqualia a abonar los desperfectos causados al ciudadano y que en su día abonó la compañía de seguros por 1.232 euros.