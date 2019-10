El PP de Badajoz llevará a cabo una campaña sin grandes mítines y "apegados al territorio"

Ep.

El Partido Popular en la provincia de Badajoz llevará a cabo una campaña "radicalmente diferente" sin actos públicos ni "grandes" mítines, sino "apegada al territorio" para hablar con los distintos sectores de la sociedad de aspectos como el empleo, las listas de espera en sanidad, la educación, las oportunidades, el emprendimiento o de la llamada 'España vaciada'.



Así lo han avanzado los cabezas de lista del PP al Congreso y al Senado por Badajoz, Víctor Píriz y Francisco Javier Fragoso, respectivamente, durante un desayuno informativo en el que Fragoso ha explicado que la campaña de los 'populares' en la provincia seguirá la misma línea de la precampaña que han llevado a cabo desde que se tuvo conocimiento de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "nos llevaba avocados a este país a una nueva cita electoral".



"Él pensaba una vez más en primer lugar en sus intereses electorales, en los cálculos que desde Moncloa le habían hecho de cómo podía ir su senda electoral, más que en los intereses de los ciudadanos y de los españoles y por lo tanto los intereses de nuestro país", ha agregado, para señalar que tras ello se han puesto a trabajar en una campaña "radicalmente diferente".



Así, ha sostenido que no creen que deba ser una campaña de actos públicos y "grandes" mítines, lo cual no significa que "puntualmente" podrá haber algún acto aunque "en ningún caso" tendrán el formato del Partido Socialista "en la política vieja, la política clásica que está haciendo posiblemente movido por la desesperación de lo que marcan las encuestas y lo que manda la senda electoral".



"Nos llamaban a todos los partidos a la contención del gasto y solo hay que ver la parafernalia con la que el presidente del Gobierno está yendo por todas las provincias y regiones, haciendo mítines llenos de un despliegue de medios", ha criticado Fragoso, que ha recordado que el real decreto que hizo el expresidente Mariano Rajoy indicaba que, cuando hubiera que repetir elecciones, debía ser una campaña basada en "poco" gasto público y "poco" gasto de los partidos políticos en la misma.



CAMPAÑA APEGADA AL TERRITORIO



De este modo, ha defendido que el PP ha decidido hacer una campaña "apegada al territorio" y que se están moviendo "durante meses" por todos los pueblos, comarcas y ciudades acercándose a hablar con los sectores sociales y la gente "de las cosas que les interesan", entre las cuales ha citado el empleo, las listas de espera en sanidad, la cohesión nacional y del país, los problemas de España para afrontar su futuro o el futuro "de un régimen constitucional que tantos éxitos, que tanto desarrollo, que tanto crecimiento y que tanto bienestar ha generado a los españoles".



Un régimen constitucional que "una parte de los partidos políticos en estos momentos" quieren poner "en tela de juicio" según Francisco Javier Fragoso, para quien hay que hablar de educación, oportunidades y emprendimiento y en el caso de Extremadura de la llamada 'España vaciada' o de los jóvenes que se tienen que ir de la región porque no tienen oportunidades.



A modo de ejemplo, ha recordado que en la tarde de este martes el vicesecretario de Participación del PP y responsable económico del PP en el Congreso, Jaime Olano, visitó Badajoz "a escuchar a la sociedad civil" y a hablar con la Plataforma del Corredor del Suroeste Ibérico de conexiones, del tren o de infraestructuras "necesarias" para que Extremadura y la provincia pacense tengan "oportunidades de futuro", y después con empresarios de sectores del metal o de la automoción que generan "mucho empleo" en la región.



"Otros posiblemente lo que estaban es en algún mitin encerrado con los suyos hablando solo para ellos, intentando animarse viendo la guantada que parece que el electorado les va a dar y se les viene encima", ha sostenido el candidato al Senado, que ha avanzado que harán una campaña "de estar con la gente" en una línea de "austeridad" y "simplemente de intentar trasladar ilusión y escuchar los problemas de la gente".



Al respecto, ha anunciado que la pegada de carteles prevista para la noche de este jueves, día 31, será "simbólica" en la sede del partido rodeados de los afiliados del PP y que no saldrán a la calle, ni gastarán dinero porque, en su opinión, "la gente está muy cansada de ese tipo de política" y les pide "soluciones a los problemas".



'ESPAÑA SUMA' Y 'PLAN ESPAÑA'



También ha recordado Fragoso que el PP en su momento hizo "una oferta electoral generosa" para acudir a las elecciones bajo la plataforma electoral 'España suma', pero que no fueron capaces de convencer a Ciudadanos y Vox "posiblemente por el ego, por el protagonismo que no querían en ningún caso ceder en ningún ápice" Albert Rivera y Santiago Abascal.



Ante ello, ha hecho un "gran llamamiento" a los españoles para que "lo que no fue posible en los despachos" ellos "lo hagan posible en las urnas, consiguiendo que el Partido Popular represente la gran alternativa de políticas de centro derecha", mientras que Víctor Píriz ha explicado que el PP se presenta a los comicios del 10N con el 'Plan España' para el crecimiento económico y el empleo mientras "otros van a las elecciones solo agitando una bandera", "miedos" o "pasado".



Un plan estructurado en cinco bloques en torno a una reforma fiscal, la flexibilidad laboral, la formación, la burocracia o la competitividad "para una España mejor", ha defendido Píriz, "frente a un Gobierno que lo que pretende es subir impuestos cuando la economía española se está resintiendo, cuando la economía española empieza a dar síntomas de fatiga" o a registrar datos de empleo "malos" y "que no se veían desde 2012".



PABLO CASADO EN EXTREMADURA



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por la visita a Extremadura del presidente del PP, Pablo Casado, prevista para este jueves, día 31, y a la polémica surgida en torno a la misma, Francisco Javier Fragoso ha comentado que "ya está claro" y que en la agenda se ha puesto dónde va a ir "más allá de lo que puede ser un malentendido entre unos colectivos y otros" que, en su opinión, "no tiene trascendencia ni importancia".



En todo caso, ha mostrado el "compromiso" de su partido y el suyo propio con el mundo de las capacidades diferentes y que "no viene por una época electoral, sino que es un compromiso sólido".



Interpelado también por la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocida este martes, Píriz ha expuesto que su valoración es "complicada" porque es un instituto que "ha perdido toda su credibilidad" y es la primera vez en la historia de la democracia que está dirigido por alguien con carnet de un partido político, por lo que en su opinión se trata de una encuesta "para generar estados de opinión en los españoles" en lugar de para "recabar la opinión de los españoles".



Finalmente, Fragoso ha resaltado que hasta la encuesta del CIS de Tezanos da que el PSOE pierde con respecto a la última oleada una "parte muy importante" de los que "en teoría le van a tener como respaldo electoral" y que el PP "sube", por lo que pone de manifiesto como todas las encuestas que van por esa tendencia que los 'populares' están en "franco crecimiento en el respaldo de los ciudadanos" y los socialistas en "franca caída".