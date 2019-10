Rosiña: No hay ninguna decisión definitiva de si Los Pinos irá o no al Hospital Provincial

Ep

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que "no hay ni ninguna decisión definitiva" sobre si el centro de salud Los Pinos de Badajoz "irá o no" al antiguo Hospital Provincial tras el ofrecimiento del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Cabe recordar que, Gallardo ha anunciado que pone gratuitamente a disposición del ayuntamiento de la capital pacense los en torno a 14.000 metros cuadrados de la segunda fase del antiguo Hospital Provincial para que ejecute propuestas de carácter público con dotación presupuestaria.

"No hay ninguna decisión definitiva de si allí irá o no el centro de salud, lo que sí puedo decirles es, como dijo ayer el consejero titular de este asunto, el consejero Vergeles, que lo más importante para nosotros es que en estos momentos no hay ningún riesgo real, léase peligro, de donde está en estos momentos el centro de salud", ha aseverado.

En esta línea, Gil Rosiña ha apostado por tener una "conversación a tres bandas" entre el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación pacense y la Junta de Extremadura para "siempre buscar" el "interés general, que contente a todas las partes, que sea más beneficioso para las administraciones pero también para el conjunto de los ciudadanos", ha dicho.