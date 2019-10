Fragoso ve "compatible" el centro de salud en el Provincial con otros usos

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha sostenido que, "quitando" lo que le "parece que es sinceramente una pataleta de último momento", el centro de salud es "compatible" con el resto de usos en el antiguo Hospital Provincial, sobre lo cual se ha mostrado "dispuesto" a hablar con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sobre el resto del edificio.

"Estoy convencido de que, quitando lo que a mí me parece que es sinceramente una pataleta de último momento, es compatible con el uso del resto del hospital con toda normalidad, un centro de salud no creo que ocupe más de 3.000 metros cuadrados, 4.000, y estamos hablando de un edificio que tiene 22.000 metros cuadrados, con lo cual no debe ser el problema", ha señalado.

Así se ha pronunciado el regidor a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones realizadas este pasado viernes por Miguel Ángel Gallardo, quien anunció que la Institución Provincial pone a disposición gratuitamente del ayuntamiento de la capital pacense los en torno a 14.000 metros cuadrados de la segunda fase del antiguo Hospital Provincial para que ejecute propuestas de carácter público con dotación presupuestaria.

Para Fragoso, lo "importante" es que parece que los vecinos de Pardaleras y del Casco Antiguo, a los que da uso el centro de salud de la zona centro, "empiezan a ver luz al final del túnel de un problema que ha surgido en los últimos tiempos sobrevenido" como es el estado de las instalaciones en las que está situado su centro de salud, 'Los Pinos' afectado por problemas estructurales y que "hay que cambiarlo".

Ante ello, ha recalcado, a todas las administraciones les compete "poder colaborar en ese ámbito" y ha recordado que, aunque no se trata de una competencia del ayuntamiento, a él le "preocupa" y "ocupa" el tema porque también a los vecinos del Casco Antiguo y de Pardaleras "les tiene francamente preocupados".

Así, ha continuado, "esto es un problema que tiene el Servicio Extremeño de Salud que tiene que tener un centro de salud", mientras que la Diputación "es la propietaria de un inmueble que todo apuntaba que era uno de los grandes candidatos a poderlo albergar", al tiempo que ha defendido que en función del área de salud y los vecinos a los que afectaba "la ubicación más adecuada era esa" y que "es lo único" que él mismo ha hecho "hasta este momento".

ABSOLUTA LEALTAD CON LA DIPUTACIÓN

"En el resto creo haber tenido y tengo una absoluta lealtad con la diputación para hablar de los usos en los que podamos colaborar para que ese edificio magnífico, que es suyo y eso nadie lo pone en duda en el centro de la ciudad, pueda tener un uso importante y que ayude a dinamizar al centro y que bueno que le de también prestigio a la propia Institución Provincial", ha apuntillado.

Por ello, ha defendido que tienen que centrarse en que "esto no es una batalla" y que "aquí no hay una guerra de unos contra otros", sino que "lo único que había era la necesidad de dotar a los vecinos de un problema que surge con posterioridad" al inicio de que todos conceptuaran qué podía ir al Hospital Provincial.

"Nunca nadie pensó en un centro de salud ¿por qué? Porque lo había y no tenía problemas", ha asegurado, para añadir que el problema surge cuando hay que plantearse cambiar de ubicación 'Los Pinos'.

"A partir de ahí, el resto del edificio siempre vamos a poder ir de la mano, de hecho me sorprendió que lo quisiera vender como una derrota", ha agregado Fragoso en relación a la comparecencia de Gallardo, sobre lo cual ha sostenido que "es algo mucho más importante que eso" y que tenía que encontrarse "satisfecho" al dar "vía libre" a la posición de los vecinos, "teniendo en cuenta que se ha reunido con ellos" y "conocía de primera mano que esto no era un enreo político, que es a lo que él quería llegar".

"Aquí lo que ha habido es la voluntad expresa de miles de vecinos que tienen una necesidad y, por tanto, creo que podía perfectamente haberme llamado y los dos hubiéramos sabido trasladar a la opinión pública lo que es esto, es una decisión si todo encamina por ahí que beneficiará a todo el mundo y que nadie perderá", ha defendido el alcalde de Badajoz.

"EL ÚNICO IMPEDIMENTO"

Del mismo modo, el primer edil ha recalcado que "lo único que está decidido hasta ahora es que el único impedimento que había para estudiar esa opción ya no está", que es lo que Gallardo, en su opinión, ha trasladado, al tiempo que ha querido recordar que el consejero de Salud, José María Vergeles, cuando se ha referido a ello "siempre ha dicho que no se plantean donde ya estuvo en su momento porque el dueño del edificio se negaba".

Así, "ahora parece que el dueño del edificio ya nos ha trasladado a todos que él no se va a negar, con lo cual yo entiendo que estamos en el momento en el cual hay que estudiarlo para poderlo ubicar", al tiempo que ha señalado sobre los problemas estructurales de la zona del Provincial que acogió en su momento un centro de salud que, hoy en día, hay soluciones constructivas "para todo" y que, además, dicho espacio "no está protegido".

De este modo, ha subrayado que han dado "un paso importante" y que, como sucede en una discusión, "lo mejor no es continuarla en ese momento" en el que Gallardo "parece que estaba en eso, en la pataleta del momento", por lo que ha insistido en que "las cosas hay que hacerlas con sosiego" porque "esto no se trata de una constante batalla de confrontación".

"ESTÁ ACOSTUMBRADO A HACER POLÍTICA ASÍ"

"A mí me da que el presidente de la diputación está acostumbrado a hacer política así en su pueblo en Villanueva que es confrontando, enfrentándose con la gente. No, las cosas son mucho más normales y aquí lo que había era una necesidad de los vecinos donde entre todos, todas las administraciones, el ayuntamiento dando su opinión, la Junta que es la que tiene que hacer el centro de salud aportando también su decisión y la Diputación facilitándolo se puede encontrar una solución", ha agregado.

Y es que, para Fragoso, "la política debe ser otra cosa y más de una persona que aspira a suceder al presidente Vara" dado que, en su opinión, "quien aspira a esas cosas debería entender que la política no es eso", sobre lo cual ha reiterado que abre "toda una vía" para que sigan dialogando y hablando sobre esta cuestión cuando Gallardo quiera.

Finalmente, y sobre si espera mantener una reunión con la Junta de Extremadura o con el SES al respecto, ha comentado que hablará con el consejero Vergeles en estos días para decirle cuál es el paso siguiente.

"Todavía todo el mundo estamos con los efectos de la rueda de prensa del viernes y ahora lo que hay es que sosegar, que esté tranquilo, que no se altere, si esto no es una batalla", ha concluido Fragoso, para quien "aquí solo ganan los vecinos que es lo importante" de quienes partió la idea de ubicar el centro de salud en el Provincial, algo que tilda como la "mejor solución" para los vecinos y que no se dijo en 2016, en plena redacción y posterior presentación del plan director del hospital, por que en dicha fecha no habían aparecido las grietas.

"En la vida hay que tomar decisiones conforme ocurren las cosas y creo que hay que tener cintura y en este caso porque, repito, lo dije siempre, creo y sigo defendiendo que el proyecto que él tiene en la cabeza, y tiene derecho a tenerlo como titular del inmueble la Institución Provincial, sobre el Hospital Provincial no queda afectado sustancialmente por el hecho de un espacio que no llegará ni a yo que sé el 10 el 15 por ciento sea destinado a centro de salud, creo sinceramente que no", ha concluido.