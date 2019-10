Fragoso no seguirá en Diputación Badajoz y renunciará a sueldo alcalde si es senador

Ep.

El alcalde de Badajoz y cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Badajoz en las elecciones generales del 10 de noviembre, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que no seguirá como diputado en la Diputación de Badajoz y que renunciará a su sueldo como primer edil de la capital pacense si es elegido senador en la Cámara Alta.



"Voy a ser alcalde de la ciudad hasta el último día que me he comprometido con los ciudadanos y que me he comprometido a través del pacto que tengo firmado con Ciudadanos, yo creo que los ciudadanos de Badajoz son mi prioridad y jamás cambiaría ninguna opción política por la responsabilidad que tengo con ello", ha señalado Fragoso, a preguntas de los periodistas por si, en el caso de ser senador, compatibilizará dicho cargo con la Alcaldía y la Diputación.



Seguidamente, ha hecho hincapié en que tiene el "compromiso" de que la ciudad siga avanzando, transformándose y siendo "líder y modelo como lo está siendo en los últimos años" en distintos aspectos como sostenibilidad, así como que "sin duda" y como ya hiciera en su momento cuando llegó a la Alcaldía de la ciudad "no" deberá "seguir en la diputación porque eso sí que sería absolutamente imposible de compatibilizar tantos cargos con las mismas responsabilidades", ha reconocido.



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este miércoles en la que, acompañado del número 1 del PP al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, han presentado la campaña de los 'populares' de cara a los próximos comicios, que según ha avanzado Píriz será "en positivo" y durante la misma se "patearán" y "recorrerán" la provincia pacense "pegados" a los ciudadanos para escuchar sus necesidades, problemas y solicitudes.

CASOS DE TODOS LOS PARTIDOS

Fragoso, que según ha recordado será alcalde de Badajoz hasta el verano del 2021, cuando renunciará tanto a dicho cargo como al de concejal pasando el bastón de mando al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, en cumplimiento del pacto de gobierno entre ambas formaciones, ha señalado en su intervención que "no" sería el primer caso, que hay "decenas" de alcaldes que son o han sido senadores al mismo tiempo y que en Extremadura hay "muchos casos de todos los partidos políticos".

Ante ello, ha mostrado su "capacidad" de poder "compatibilizarlo" y ha considerado que será "bueno" para Badajoz y la provincia y que, por eso, asume "este reto" que alguien de su experiencia tenga la posibilidad de aportarla en el Senado y de defender los intereses de la provincia y de la capital pacenses en el mismo, algo que "puede ser bueno para la ciudad", para asumir "algunos de los retos importantes" de ambos territorios y para "cambiar en definitiva la radiografía" de un territorio en el que ha caído un 1 por ciento la producción industrial.

Asimismo e interpelado sobre la posibilidad de saltar a la política nacional cuando termine su mandato como alcalde, ha replicado que asume "este reto de estar en la política nacional" y que, si los ciudadanos así lo deciden y es senador, estará en dicho puesto "si Dios lo quiere y la legislatura dura cuatro años", tras lo cual "Dios dirá" y si uno "puede ser útil, puede aportar y le genera esa ilusión" y su partido así lo "quiere" podría "estar colaborando en ese ámbito", o en caso contrario volver a dar clases en la Universidad.

Preguntado también por las declaraciones del secretario general del PP en la comunidad, Fernando Manzano, quien ha recalcado que el partido "no" ha ofrecido ni a Fragoso ni "a nadie" formar parte de las listas 'populares' al 10N por Extremadura y que ha sido el regidor quien se ha ofrecido a ir en las mismas, el primer edil de la capital pacense ha insistido en que, con su forma de ser, "no" le "molesta absolutamente nada" y que "no" va a perder "ni un solo minuto" de su tiempo en "ninguna polémica que no le interesa a los ciudadanos".

"Aquí no hay que hablar de personas, aquí lo que hay que hablar es de proyectos, de ideas y de lo que hay que hablar es de lo que le interesa a los extremeños", ha valorado, como también ha explicado interpelado por el tema que ha hablado este pasado martes con el exalcalde de Mérida y número 2 del PP al Senado por Badajoz, Pedro Acedo, que ha definido como una persona, como él mismo, "absolutamente leales" al partido y que, según ha asegurado, le acompañará en un escaño en la Cámara Alta a partir del 10N.

CAMPAÑA DEL PP DE BADAJOZ

En relación a la campaña del PP de Badajoz, Píriz ha hecho hincapié en que quieren proponer y "dejarse de discursos del pasado para hablar del futuro" de los jóvenes, mayores o autónomos, y que pondrán en valor "la experiencia" de un partido "al que siempre que han llamado los españoles ha respondido" como hizo, ha remachado, en 1996 y posteriormente en 2011, "cuando nadie creía que España se iba a librar de la intervención" y un gobierno del PP "fue capaz" de "salvar" de la misma al país, que puso "en la senda" del crecimiento y el empleo.

Una campaña a la que el PP acude "con las manos limpias" según Píriz, que se ha referido a la portada aparecida este miércoles en la prensa nacional "sobre cómo el Partido Socialista va a esta campaña dopado" y "con favores en ayuntamientos del Partido Socialista para conseguir votos", algo que también "pasa en Extremadura" y, en concreto, en Alburquerque donde "se produce exactamente la misma red clientelar que en el Ayuntamiento de Huévar de Aljarafe".

Sobre Alburquerque, ha agregado además en alusión a Ángel Vadillo que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "indultó a un alcalde políticamente" pero que "hubo dos responsables más de ese indulto" los secretarios regional, Guillermo Fernández Vara, y provincial del PSOE, Rafael Lemus, quienes "lo indultaron para la vida pública, para que siga insultando y siga campando a sus anchas", así como "para que siga contratando a dedo y para que siga comprando votos".

Por su parte, Fragoso se ha mostrado "orgulloso" de poder encabezar la lista del Senado y representar el proyecto político del Partido Popular y que "necesita España", junto con un gobierno "estable", "serio" y "que tenga claro cuáles son los verdaderos problemas de los ciudadanos" y "que se ocupe, por tanto de ello" y "no" de sí mismo como, a su juicio, "ha demostrado en estos meses" Sánchez "desde que llegó como llegó al Gobierno de España" y sobre el cual ha criticado que "no ha querido formar gobierno" tras los comicios del pasado 28 de abril.

Para el número 1 del PP al Senado por Badajoz, el líder del PP, Pablo Casado, es una "alternativa seria, prudente" con una campaña "muy pegada a la calle" y en la que "nada" les va a "distraer de los problemas que le interesan a los vecinos", tales como el desempleo, la falta de oportunidades o de crecimiento económico o la despoblación y la sostenibilidad del medio ambiente.

"En estas elecciones el Partido Popular también ha decidido poner en valor la experiencia de aquellos que llevamos años gestionando diferentes administraciones, yo creo que si los españoles quieren alguna certidumbre para ver cómo se puede afrontar la crisis, el Partido Popular y aquellos que llevamos años gobernando lo hemos demostrado", ha defendido Fragoso, para quien "la crisis hay que afrontarla bajando impuestos" y que está "muy orgulloso" de ser alcalde de la segunda capital de provincia del país que menos tasas e impuestos cobra a sus vecinos.